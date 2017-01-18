Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü çalışmaları

KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi, Mezarlıklar Müdürlüğünün cenaze hizmetlerindeki kalite standardını giderek arttırdığını bildirdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaptığı açıklamada , Mezarlıklar Müdürlüğünün cenaze, defin ve taziye hizmetlerinde ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

Belediye olarak mezarlıkları daha güzel bir hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

“Cenaze hizmetlerindeki kalite standardını giderek arttırıyoruz. Yakınları vefat eden vatandaşlarımızla, bu zor günlerinde hiç vakit kaybetmeden ilgili ekiplerimiz iletişime geçiyorlar. Onlara biraz olsun destek olmak ve üzerlerindeki yükü almak adına, yaz – kış demeden talepleri doğrultusunda cenaze evinin önüne taziye çadırları kuruyoruz. Çeltek Mahallesi, Kırmahalle ve Larende taziye evlerimizi kullanımlarına sunuyoruz. Taziyeye gelen misafirlere ikramda bulunuyoruz. Tam donanımlı cenaze yıkama ve morg aracımızla vatandaşlarımızın cenazelerini talepleri doğrultusunda bir yerden başka bir yere nakil ediyoruz. Cenazelerini yıkıyoruz ve define hazır hale getiriyoruz. Tüm bu hizmetleri vatandaşlarımıza ücretsiz sunuyoruz. Bu konuda halkımıza en iyi şekilde hizmet vererek örnek belediyecilik sergilemeye devam edeceğiz.”