Karaman Devlet Hastanesinde tatbikat

KARAMAN (AA) – Karaman Devlet Hastanesinde, afet ve olağan dışı durumlara karşı hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Karaman Devlet Hastanesinde, Karaman Belediyesi İtfaiye İl Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ( UMKE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğüne (AFAD) bağlı kurtarma ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatla hastane personeline, afet ve olağan dışı durumlarında neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim verildi.

Tatbikat senaryosu gereği Dahiliye Yoğun Bakım Servisi Koridorunda bulunan elektrik panosundaki arıza nedeniyle çıkan yangın karşısında, ilk olarak hasta, hasta yakınları ve hastane çalışanları uyarılarak kırmızı kod uyarısı verildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, AFAD ve UMKE kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri tahliye çalışmasına başladı.

Yangın anında Dahiliye Yoğun Bakım Servisinde yürüyebilen personel, temizlik çalışanları yangın merdiveni çıkışından, yoğun bakım hastaları ise dahiliye yoğun bakım pencere çıkışından itfaiye aracının merdiveni ile bahçeye indirilerek tahliye edildi. Tahliye edilen hastalara ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından yapılarak, hastane bahçesinde kurulan çadır içerisinde başka sağlık kuruluşlarına sevke kadar kontrol altında tutuldu.

Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Ve Acil Durum Planı (HAP) BaşkanıOrhan Fesçekoğlu, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Yaşayacağımız olası afetlere karşı hastanemizde tedbir amaçlı gerçekleştirdiğimiz tatbikat başarıyla sonuçlanmıştır. Karaman Devlet Hastanesinin tarihinde ilk kez bu kadar kapsamlı, diğer kurumlarla koordineli bir tatbikat gerçekleştirilmiştir. Tatbikata katılan UMKE, itfaiye, AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum. Hastanemiz bünyesinde kısa sürede tatbikatın alt yapısını hazırlayarak başarılı şekilde hayata geçirilmesini sağlayan Sivil Savunmadan sorumlu çalışanlarımızı kutluyorum. Çok güzel bir tatbikat oldu.”