Karaman Emniyet Müdürlüğü kentteki uyuşturucu istatistiklerini açıkladı
KARAMAN (AA) – Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, kentte kasım ayı içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili bilgi paylaştı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, başta milletin geleceği olan gençler olmak üzere, tüm halkın uyuşturucunun zararlı etkilerinden korumak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile olan mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Halkın İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen UYUMA isimli uyuşturucu ihbar mobil uygulamasını kullanmaları, ayrıca bu konuda karşılaşacakları bilgileri ilgili birimlerle paylaşmaları yapacak olan çalışmalara son derece katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün 2019 yılı kasım ayı içerisinde Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yapmış olduğu çalışmalarda, 416 adet reçeteye tabi hap, 254 Ecstasy Hap, 170 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin, 1 gram eroin ele geçirilmiştir. Bu uyuşturucu maddelerin ticaretini yapan 11 şahıs yakalanmış, şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştır."
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