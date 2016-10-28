Karaman Emniyet Müdürü Tutuk görevine başladı

KARAMAN (AA)- Resmi Gazete’de yayımlanan İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Levent Tutuk yeni görevine başladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne atanan Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin yerine atanan Eskişehir POMEM Müdürü Levent Tutuk, Karaman’a geldi.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne gelen Tutuk çiçekle karşılandı.

Tutuk, emniyet binası önünde kendisini karşılayan emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile tokalaştıktan sonra makamına geçerek göreve başladı.