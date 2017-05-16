Karaman Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi

KARAMAN (AA) – Karaman’da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören kursiyerlerin ürettiği giyim ve el sanatları çalışmalarından oluşan sergi Tarihi Çeşmeli Kilise’de düzenlenen törenle açıldı.

Sergide, kursiyerlerin 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ürettiği giyim ve el sanatları çalışmaları yer aldı.

Sergininin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Küçük, halk eğitimi merkezlerinin toplumda eğitimin tabana yayılması ve becerilerin artırılması konusunda önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Küçük, “‘Eğitim faaliyetlerimiz her zaman her yerde’ eğitim parolası ile merkez binamızda, okullarımızda, kasabalarımızda iş birliği halindeyiz.” dedi.

Serginin 2 gün boyunca açık kalacağı bildirildi.

Sergi açılışına, Vali Süleyman Tapsız, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.