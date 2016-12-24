Karaman kara teslim

Karaman Belediyesine tabi ekipler, kar kalınlığı 1 metreyi bulan şehir halkı merkezinde kritik görülen sokak ve sokakları trafiğe açık tuta anlayışlı olmak için 24 saat aralıksız çalışıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yollarını baştan ulaşıma başlamak için büyük uğraş sarf ediyor.

“Yaylaya dışarı giden çobandan 5 gündür haber alınamıyor”

Karaman’ın Ermenek ilçesine yan Çamlıca Köyünde, yaylaya dışarı giden 4 çocuk babası çobandan ailesi 5 gündür haber alamıyor. Mustafa Duran, 66 yaşındaki babası Hüseyin Duran’ın 5 gün önce köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan yayladaki küçükbaş hayvanlarının yanında gittiğini ve o günden beri kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Yayla yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu anlatan Duran, “Babam yaylaya bu vesileyle şarjı bittiği için cep telefonunu yanına almamış. O günde kar aniden bastırdı. Şuanda yaylada kar kalınlığı 1.5 metreyi geçmiş durumda. Bu yüzden kendisine ulaşamadığımız için babamın hayatından üzüntü ediyoruz. Yetkililere durumu bildirdik. Yayla yolunu açma çalışmaları devam ediyor, fakat kar yağışının halen devam etmesi nedeniyle açılan yol bitmiş kapanıyor” dedi.

“Karaman Belediyesi, yaşlı ve fakir ailelere günde iki öğün sıcak yemek yemek veriyor”

Karaman Belediyesi, zorlu kış şartlarına karşın yaşlı ve muhtaç ailelere sıcak yemek yemek dağıtmaya devam ediyor.

Kar nedeniyle araçların gitmekte zorluk çektiği cadde ve sokaklarda, belediye ekipleri, ihtiyar ve muhtaç ailelere sıcak yemek götürmeyi ihmal etmiyor. Ekipler, günde iki öğün yüze yakın yaşlı ve muhtaç ailenin evine kadar gitgide artarak yemeklerini bırakıyor.



Mehmet Dağlı

