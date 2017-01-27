KARAMAN (AA) – Karaman Kent Konseyi, Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Konsey Başkanı Ali Konukseven , katılımın arttırılması için bundan sonraki süreçte çalışmaların hızlandıracağını söyledi.

Kent Konseyi’nin çatısı altında bulunan meclislerin başarılı etkinlikler gerçekleştirdiğini ifade eden Konukseven, şunları söyledi:

“Amacımız insanların mutlu olmasını, daha iyi şartlar altında yaşamalarını sağlamaktır. İnsanlar yaşadığı şehirde mutluysa ve yaşadıkları şehirden keyif alıyorlarsa, vatandaşlarımız ortak paydada buluşabiliyorsa doğru işler yapmışız demektir. Bu şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda büyümesi ve gelişmesi için yapılan hiçbir şey gereksiz değildir. Kent konseyimiz de bu amaçla hareket etmektedir. Şehrimiz için ülkemiz için toplum yararına çok önemli projeler ve faaliyetler yürütüyoruz. Hiçbir fikir siyasi düşünce ve ideoloji gözetmeksizin ortak aklı hakim kılarak ortak paydamız Karaman dedik. Görev süremiz boyunca Karaman’ımız için faydalı olmaya gayret ediyoruz. Tam da bu noktada bize her türlü desteği sağlayan başta Karaman Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”