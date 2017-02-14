Karaman merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

– Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları ileri sürülen, aralarında Karaman OSB Müdürü’nün de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı

KARAMAN (AA) – Karaman merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Karaman Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürü’nün de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 23 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaman merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları ileri sürülen, Karaman Organize Sanayi Bölge Müdürü Yasin Ünüvar ile akademisyen, öğretmen ve askerlerin da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.