Karaman merkezli FETÖ/PDY soruşturması
– Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6’sı tutuklandı
KARAMAN (AA) – Karaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6’sı tutuklandı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 6’sı tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaman merkezli 7 ilde 14 Şubat’ta FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı.