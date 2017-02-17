Karaman merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KARAMAN (AA) – Karaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 6’sı tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman merkezli 7 ilde 14 Şubat’ta FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı.