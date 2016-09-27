Karaman SGK Müdürlüğünün bilgilendirme toplantısı

KARAMAN (AA) – Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce 6736 Sayılı Torba Kanunun SGK mevzuatına getirmiş olduğu yenilikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Piri Reis Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan SGK İl Müdürü Serdar Fındık, amaçlarının 6736 sayılı kanunu il çapında mümkün olduğunca fazla kişiye duyurarak, çok sayıda kişinin yeni uygulamalardan yararlanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından proğramın soru cevap kısmında, 6736 sayılı torba yasa ile hayata geçen yeni uygulamalar hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplantıya, Karaman Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Karaman Esnaf ve Sanatkarlar, Karaman Ticaret ve Sanayi ile Karaman Ziraat Odalarının Başkan ve üyeleri katıldı.