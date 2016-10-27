KARAMAN (AA) – Karaman Ziraat Odası tarafından bu yıl birincisi düzenlenen “Karaman Tarım Fuarı” açıldı.

Larende Kapalı Pazar alanında düzenlenen fuarın açılışında konuşan Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, bu sene ilkini düzenledikleri fuarda, tarım alanındaki yenilikleri çiftçinin ayağına getirmek istediklerini söyledi.

Başkan Muğlu, “Karaman çiftçisi yeniliğe açıktır. Her zaman diğer yörelerden bir adım öndedir. Bu fuarda da yeni teknolojileri çiftçimizin ayağına getirmek istedik.” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Durali Koçak ise, fuarın hayırlı ve uğurlu olmasını ve devamının gelmesini diledi.

Tarımsal üretimin su ve toprağın yanı sıra bilgi teknoloji ve birikim isteyen bir faaliyet olduğunu belirten Koçak, şunları kaydetti:

“İşte bu açıdan fuarlar büyük önem kazanıyor. Çünkü fuarlar düzenlendikleri alanda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin geldiği seviyelerin sergilendiği ve temaşa edildiği alanlardır. Bir başka ifade ile üretici ile tüketicinin, alıcı ile satıcının buluştuğu alanlardır. Üreticinin alın terini, arz ettiği mekanlardır. Yine bu fuarlar, ticaretin gelişmesine, düzenlenen şehrin ve ülkenin ekonomisine önemli katkılar yapmaktadır. Bu fuarın da Karaman’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk da, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Milletvekili Konuk, şöyle konuştu:

“Ben, hepinize 15 Temmuzdaki gösterdiğiniz samimi ve yürekten duruşa teşekkür ediyorum. 15 Temmuz büyük bir saldırıydı. 15 Temmuz amacına ulaşsaydı ne bu fuarı nede benzerlerini yapabilecektik. Hayat devam ediyor. Devletin birliği ve bekası önemli. Dikkatinizi çekmiştir. Suriye’de de üreticilerin de buradaki gibi traktörleri vardı. Orada da böyle fuarlar yapılıyordu. İnsanların malları mülkleri, katları geleceğe dair hayalleri vardı. Ama bugün onların bir çoğunun mülteci olduklarını gözardı etmeyelim. Devletimiz olmazsa hiç bir şeyin önemi yok. Bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum.”

3 gün sürecek fuar, saban 00.09 ile 17.00 saatleri arasında gezilebilecek.