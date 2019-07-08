Karaman Valisi Meral'in köy ziyareti
KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Gökçe Köyünü ziyaret etti.
Meral, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Köyün içmesuyu problemi konusunda yetkililerden bilgi alan Meral, köy halkının uzun zamandır içmesuyu konusunda sıkıntılar yaşadığını belirterek, İl Özel İdaresinin yaptığı çalışmalarla sorunun birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kaldırılacağını dile getirdi.
Sondaj çalışmalarının başladığını ifade eden Meral, sondajın başarılı olması durumunda köy halkının en kısa süre içerisinde temiz içmesuyuna kavuşacağı müjdesini verdi.
Meral, medeniyetin temeli olan yol ve içme suyu konusunda eksikleri tamamlamak ve yaşanan sorunları gidermek için İl Özel İdaresi olarak hassas ve özverili bir şekilde çalışıldığını aktardı.
Meral'in köy ziyaretine İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez ve ilgili birim müdürleri katıldı.
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Karaman Valisi Meral'in köy ziyareti
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