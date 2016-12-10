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10 Aralık 2016 Cumartesi

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Karaman Valisi Tapsız muhtarlarla görüştü

10 Aralık 2016 Cumartesi, 14:40
Karaman Valisi Tapsız, muhtarlarla bir araya geldi

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KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Kazımkarabekir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Tapsız, kaymakamlık binasındaki toplantıda, gerçekleştirdikleri bu toplantılar ile yaşanan her türlü sorunlara karşı çözüm üretecek çalışmanın içerisinde olacaklarını söyledi.

Muhtarlardan bölgelerinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan insanları tespit edilerek ilgili mercilere bildirmelerini isteyen Tapsız, vatandaşların kışı rahat ve güvenli bir şekilde geçirebilmeleri için kaymakamlık ve valiliğin gerekeni yapacağını aktardı.

Tapsız, bölgelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı muhtarlardan dikkatli olmalarını istedi.

Karaman Karaman Valisi Süleyman Tapsız Kazımkarabekir muhtarlar

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