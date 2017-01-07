Karaman Valisi Tapsız şehit ailesini ziyaret etti

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Şırnak’ta terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Hakan Yılmaz’ın ailesini ziyaret etti.

Tapsız, ziyarette yaptığı konuşmada, vatanın ve milletin birliğine ve kardeşliğine kast eden harici ve dahili şer odaklarının hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını söyledi.

Karanlık odakların ülkede yaptıkları terör saldırılarının amacının ülke ve millet arasında korku havası oluşturarak ülkenin istikrarlı yürüyüşünü sabote etmeye yönelik olduğunu dile getiren Tapsız, “Yapılan bu alçakça saldırıları bizleri asla yıldıramayacaktır. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak şehidimizin emanetine sahip çıkmakta bizim boynumuzun borcudur. Devletimizin illerdeki en yüksek temsilcileri olarak bizler her daim sizin yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Ziyarette, Vali Tapsız, şehidin kızlarına iki dizüstü bilgisayar hediye etti.