Karaman Valisi Tapsız vatandaşlarla bir araya geldi

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, şikayet önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Tapsız, valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, sorunların doğru tespit edilmesinin çözümü noktasında önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Valilik olarak vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği halinde, insanların hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitelerini yükseltecek çalışmalar içerisinde olduklarını dile getiren Tapsız, “Devletin temel sebebi, insan yaşam kalitesini yükseltmektir. Vatandaşlarımızın sorunlarının giderilerek iyi bir hayat düzenine kavuşmaları, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir.” diye konuştu.

Vatandaşlarla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Tapsız, ilgili kurum müdürlerinden vatandaşların sorunlarının titizlikle takip edilerek taleplerinin karşılanması konusunda çalışma yürütmelerini istedi.