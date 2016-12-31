Karaman Valisi Tapsız, vatandaşlarla bir araya geldi

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, şikayet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Tapsız, valilik binasında “Halk Günü” etkinliği düzenledi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, halkla buluşma toplantılarının amacının vatandaşların sorunları ve taleplerinin yerinde tespit edilerek, ilgili kurum müdürleriyle beraber yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmek olduğunu ifade eden Tapsız, vatandaşlara en kaliteli hizmeti, en hızlı şekilde ulaştırabilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla yoğun bir çalışmanın gayreti içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Tapsız, devletin kapısının vatandaşlarına her zaman açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bir sıkıntınız, derdiniz ya da isteğiniz olduğu zaman bize ulaşabilirsiniz. Sizlere kapılarımız da gönüllerimiz de sonuna kadar açık. Bu devletin ve vatanın asıl sahipleri olan milletimizin, devletin kapısından güven içerisinde girmesi, devlet büyüklerine halini arz etmesi, isteklerinin yanında sorunlarını anlatabilmesi en doğal hakkı olmakla birlikte bu birliktelik devlet millet kaynaşmasının da en güzel tezahürü olarak tecelli edecektir.”