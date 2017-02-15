Karaman Valisi Tapsız'a AA 2016 yıllığı

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız’a, Anadolu Ajansınca (AA) hazırlanan, AA 2016 yıllığı takdim edildi.

AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır ve AA Karaman muhabiri Mehmet Çetin, Vali Tapsız’ı makamında ziyaret etti.

Kayır, Tapsız’a, Anadolu Ajansının 2016’daki haber ve fotoğraf arşivinden derlediği yıllığı sundu.

Tapsız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bölge Müdürü Kayır ve Karaman muhabiri Çetin’e teşekkür etti.

AA’nın, Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarında Anadolu’nun sesini ve haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla kurulan ve milli mücadele döneminden bu yana, halkın sesi, gözü ve kulağı olduğunu ifade eden Tapsız, şunları kaydetti:

“Anadolu Ajansı çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Yerel ve ulusal düzeyde Anadolu’nun gür ve güçlü sesi olmaya devam etmektedir. Anadolu Ajansı, yapıcı, doğru ve tarafsız habercilik anlayışının temsilcisi olarak toplumun güzelliklerini yansıtan, değişime ve gelişime katkı sunabilecek güzellikleri yansıtan bir haber ajansı. AA tarafından yapılan haberler, çekilen fotoğraflar arşiv niteliğindedir. Tarihe düşülen notlardır.Tüm ajans çalışanlarına çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum.”

AA’nın Konya ve Karaman bölgesinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Tapsız’a bilgiler veren Kayır ise, Ajansın kurulduğu günden bugüne Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olduğunu, daha iyi ve daha güzele ulaşabilme adına ajans olarak kendilerini her geçen gün daha da geliştirdiklerini ve yenilediklerini ifade etti.

Kayır, daha sonra sırası ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karaman Emniyet Müdürü Levent Tutuk’u ziyaret aderek AA’nın yıllığını takdim etti.