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22 Aralık 2016 Perşembe

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Karaman Valisi Tapsız'dan kütüphane ziyareti

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:15

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KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Kayserilioğlu Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Tapsız, Kayserilioğlu Halk Kütüphanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve okuyucularla sohbet etti.

Kütüphaneden yararlanan öğrencilere doğru bilgiye ulaşmak için araştıran ve sorgulan bireyler olmalarını tavsiye eden Tapsız, tarih boyunca insanların doğru bilgiye ulaşma imkanına kavuştukları ve boş zamanların değerlendirilmesi açısından öncelikli mekanlardan birinin kütüphaneler olduğunu ifade etti.

Tapsız, kütüphanelerin öğrencilerin ve vatandaşların boş zamanlarında yararlanabilmeleri için öğle tatili döneminde de hizmete açık tutulması gerektiğini belirterek, kütüphane yetkililerine bunun sağlanması için gerekli tedbirin alınması talimatı verdi.

Karaman Karaman Valisi Süleyman Tapsız Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi

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