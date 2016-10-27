Karaman Valisi Tapsız'dan Şahne'ye ziyaret

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Tapsız, Karaman’da yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Şahne’yi kutlayarak, yeni görev yerinde başarılar diledi. Karaman’da oluşabilecek ve oluşan olaylara karşı müdahale etme konusunda başarılı çalışmalar yapan Şahne’yi istemeyerek de olsa yeni görev yerine uğurladıklarını ifade eden Tapsız, başarılı çalışmalarından ve Karaman’a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Şahne’ye teşekkür etti.