Karaman'da 10 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi
KARAMAN (AA) – Karaman'da, 10 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.
Karaman Valiliği himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.
Vali Fahri Meral, Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının evlatlarını rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
Meral, "Birçok sıkıntılı ve zor duruma göğüs geren Kıbrıs Türkü'nün sabır ve dirayeti bizler için gurur kaynağı olmuştur. Kıbrıs'taki soydaşlarımızı zulümden kurtarmak için Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan vatansever askerlerimize millet, devlet olarak minnettarız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, gaziler ile eşlerine, madalya ve beratları Vali Meral ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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