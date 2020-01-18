Karaman'da 2019 yılı yatırımları değerlendirildi
KARAMAN (AA) – Karaman'da, 2020 yılının ilk koordinasyon kurulu Vali Fahri Meral başkanlığında toplandı.
Meral, valilik binasındaki toplantıda, 2019 yılı içerisinde mahalli idarelerin yatırımları dahil olmak üzere toplam 259 proje üzerinde çalışıldığını belirterek, bu yatırımlardan 164 projenin tamamlandığını, 73 projenin ise devam ettiğini aktardı.
Projelerin tamamlanması noktasında yüzde 78 oranında bir fiziki gerçekleşme yaşandığını ifade eden Meral, 2019 yılı itibariyle toplam proje tutarının 3 milyar 299 milyon 482 bin 327 lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Vali Yardımcısı Vekili Yıldıray Malgaç, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri katıldı.
-
Rönesans Holding’den uluslararası bir başarı daha
-
Karaman'da 2019 yılı yatırımları değerlendirildi
-
CHP Karaman Merkez İlçe Kongresi sonuçlandı
-
Karaman'da perakendecilerin Arabaşı gecesi
-
KAEÜ Tıp Fakültesi yeni yerine taşındı
-
Kayseri'de Diyarbakır annelerine destek eylemi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.