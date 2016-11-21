Karaman'da Afganlı aileye yardım

KARAMAN (AA) – Karaman’da bir ilkokulun öğretmen ve öğrencileri ekonomik sıkıntılar yaşayan Afganistan uyruklu aileye yardım yaptı.

Kale İlkokulu anasınıfı öğretmeni Sebile Aydoğmuş yaptığı açıklamada, bisikletten düşerek bacağını kıran Afganistan uyruklu öğrencisi Ali Pouya Samedi’yi evinde ziyaret ettiğini söyledi.

Bu ziyarette ailenin zor durumda olduğunu gördüğünü ifade eden Aydoğmuş, şunları kaydetti:

“Ailenin ekonomik sıkıntılar yaşadığına şahit oldum. Evde olması gereken birçok eşya yoktu. Durumu okul idaresiyle paylaştım. Okul idaresinden, öğretmenlerden ve öğrenci velilerinden 3 gün içinde toplanan maddi ve ayni yardımlar aileye teslim edildi. Bu yardımlarımız yıl boyunca devam edecek.”