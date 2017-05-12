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Karaman'da alt geçit çalışmaları

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:40

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KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman Devlet Hastanesi önünde alt geçit çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Başkan Çalışkan yaptığı yazılı açıklamada, bu proje ile yaya ve araç trafiğinin yoğunlaştığı devlet hastanesi önündeki karmaşa ve tehlikenin son bulacağını belirtti.
Alt geçit içerisinde hasta, engelli ve yaşlıların rahat kullanımı için asansör sisteminin de bulunacağını ifade eden Çalışkan şunları kaydetti:
“Alt ve üst geçit çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Hastane caddesi üzerinde, devlet hastanesi önünde yayaların karşıdan karşıya geçişlerini daha güvenli bir hale getirmek için projelendirdiğimiz alt geçit çalışmasına başladık. Çalışmalardan dolayı hastane önündeki araç trafiği kontrollü olarak ara yollara yönlendirilmiş durumda. Çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak alt geçidi hizmete sunacağız.”

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