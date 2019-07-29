Karaman'da altyapı çalışmaları
KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Savaş kalaycı, kentte devam alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Kalaycı, yaptığı açıklamada, şehrin altyapısıyla ilgili hummalı bir çalışma başlattıklarını belirtti.
Kentin birçok bölgesinde yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilediklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Olası bir sağanak yağışta tekrar su baskını yaşamamak için yağmur ızgaralarının sayısını arttırarak tıkanan ızgaraların temizliğini yapıyoruz. Bu kapsamda, göreve geldiğimiz günden itibaren 2 bin 593 metre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 4 bin 500 metrede içme suyu şebekesi döşendi. Bunlarla birlikte 76 adet kanalizasyon muayene ve parsel bacası, 108 adet de yağmur ızgarası çalışması yaptık. Karaman Belediyesi olarak halkımıza hizmetin en iyisi sunma gayretindeyiz. Şehrimizin sorunlarını biliyor ve bu sorunların çözümünü için gayretle çalışıyoruz."
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