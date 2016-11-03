Karaman’da APP Plaka Uygulaması

KARAMAN (AA) – Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, şehrin farklı noktalarında APP Plaka uygulaması yaptı.

Karaman’da Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde yapılan düzenlemeyle birlikte merkezin 4 farklı noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri tarafından Amerikan Pres Plaka (APP) olarak adlandırılan plakalar üzerinde uygulama gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, APP plaka bulunan araçlara 412 lira ceza yazdı ve plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanıdı.

Emniyet yetkilileri, tanınan süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 lira ceza verilerek tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edileceğini, basılı kağıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10 bin lira, araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 lira idari para cezası verileceğini ifade etti.

Trafik şube ekipleri uygulama esnasında sürücülere, Karayolları Trafik Kanununda APP Plakalar üzerinde yapılan düzenlemeyle birlikte ve son zamanlarda yaşanan terör olayları, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) takılan sahte plakaların önüne geçilebilmesi için bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uygulama sonunda, 22 araç sorgulandı, 12 araca ise APP plaka taktığı gerekçesiyle idari para cezası yazıldı.