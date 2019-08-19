Karaman'da asfalt çalışmaları
KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentte asfalt ve yol bakım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ile caddede asfalt, kaldırım, yama, yol genişletme, bordür ve parke çalışması yapıldığını belirtti.
Son olarak Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi, Buğday Pazarı girişi ve Yeni Mahallede eksik kalan sokaklara sıcak asfalt serildiğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara konforlu bir yaşam sunabilmek amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Kısa zaman içinde şehrimizin ulaşımın verimliliğini arttırmak adına birçok mahallede yol yapım, iyileştirme ve onarım çalışması yaptık. Belirli bir plan ve program dahilinde en yakından en uzağa bütün noktalara hizmet götürme gayretindeyiz."
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