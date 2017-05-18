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Karaman'da asfalt çalışmaları

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:50

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KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Osmangazi Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Çalışkan yapılan çalışmaları inceleyerek, Osman Gazi Mahallesi’nde geçen hafta başlatılan kaldırım çalışmalarının ardından sokakların sıcak asfaltla kaplandığını söyledi.

Karaman Belediyesinin asfalt çalışmalarına ara vermeden sürdürdüğünü ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:
“Göreve geldiğimiz ilk günden beri, durmak yok yola devam dedik ve aralıksız çalışmaya gayret ettik. Asfalt çalışmalarımız farklı bölgelerde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrimizin farklı noktalarında yenileme çalışmaları yaparak daha modern yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.
Karamanımızın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam edeceğiz.”

Asfalt çalışmaları Ertuğrul Çalışkan Karaman

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