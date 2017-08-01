Karaman'da asfalt çalışmaları

KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Larende Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, deforme olan eski asfaltın kazılarak yerine sıcak asfalt serildiğini belirtti.

Yolların insanların en temel ihtiyaçlarından birisi olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

“Şehrimize yakışan yolları yapmak, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamak ve güvenli bir ulaşım oluşturmak için asfalt çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz şu anda Larende Mahallesi’nde bir yandan yağmur suyu hattı döşerken diğer yandan da sıcak asfalt serimi yapıyor. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon olmak üzere altyapısı tamamlanmamış bütün yerlerde asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlıyoruz. Hedefimiz, Karaman’daki tüm yolları modern hale getirerek günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye ulaştırmak.”