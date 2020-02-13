Karaman'da bağımlılıkla mücadeleye karşı kurslar açılacak

KARAMAN (AA) – İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği arasında sosyal hizmetler ve danışmanlık alanında kursların açılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği ile dezavantajlı ve suça sürüklenebilecek öğrencilere yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına eylül ayında imzalanan ilk protokolün ardından ikinci bir iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan yaptığı açıklamada imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Şehrin paydaş kurum ve kuruluşları olarak yerel eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik atılan adımlarla sivil toplum kuruluşlarının iş birliklerinin önemine dikkat çeken çalışkan, "Sivil toplumun iş birliği ile açılacak kurslarla insan hayatını olumsuz etkileyecek her türlü bağımlılıkların önüne geçilmesi için güzel çalışmalara imza atılabilecek." dedi.

Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Zeliyha Akcan ise Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki e-yaygın programları kapsamında sosyal hizmetler ve danışmanlık öğretimi alanında kursların düzenleneceğini ifade etti.

Program, karşılıklı atılan imzalar ve çekilen fotoğraflar ardından sona erdi.