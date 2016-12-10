Karaman'da belediye çalışmaları

KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediye tarafından kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışkan, Güneş Enerji Santralini, Siyahser-Beyazkent yaya üst geçidini ve seyir teraslarında incelemede bulundu.

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir teraslarının 2017 yılının yaz ayında tamamlanacağını aktardı.

Günej enerji santralinin faaliyete geçtiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

“Tesis, belediyenin ihtiyacı olan elektrik enerjisi noktasında büyük tasarruf sağlayacak. Seyir terasları kapsamında Karaman’a nefes aldıracak, vatandaşların keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği modern bir yeşil alan projesini daha hayata geçiriyoruz. Siyahser üst geçidinde artık sona geldik. Bu üst geçit sayesinde her iki mahalle arasındaki yaya ulaşımı daha güvenli hale gelecek. Bu ay içerisinde Siyahser üst geçidi vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Bu çalışmalar ile şehrin önemli bir girişi daha modern bir hale geliyor.”