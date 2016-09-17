Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

KARAMAN (AA) – Karaman’da, “yoldan yavaş geçtiği” gerekçesiyle yaya kadın ile tartışan sürücünün, kadının oğlunu bıçakla öldürdüğü öne sürüldü.

İddiaya göre, 70 DV 964 plakalı otomobilin sürücüsü Mesut Ş. (23), yaya olarak yola çıkan Fatma Özer (48) ile “yoldan yavaş geçtiği” gerekçesiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra Özer, telefonla durumu oğlu Mahmut Özer’e (24) bildirdi.

Aracıyla olay yerine gelen Mahmut Özer, Mesut Ş’yi darbettikten sonra aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Mesut Ş, Hisar Mahallesi 451. Sokak’ta, Özer’in kullandığı 70 FH 318 plakalı otomobili, aracıyla çarparak durdurdu.

İkili arasında burada da devam eden kavga esnasında Mahmut Özer bıçakla yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Özer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mesut Ş’nin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.