Karaman'da bilim fuarı açıldı

KARAMAN (AA) – Karaman 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından TÜBİTAK destekli bilim fuarı açıldı.

Okulun sergi salonunda açılan fuarda, öğrencilerin fizik, matematik, sağlık bilgisi, Arapça, biyoloji gibi alanlarda hazırladığı 20 proje sergilendi. Okul Müdürü Alime Kaya, gazetecilere yaptığı konuşmada, bilim fuarlarının, öğrencilerin gelişmesine önemli katkıda bulunduğunu söyledi. Fuara öğrencilerin çok iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

“Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. 17 danışman öğretmen ve 39 öğrencimizin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz.”