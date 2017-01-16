Karaman'da dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

KARAMAN (AA) – Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 1. dönem sonu toplantısı düzenlendi.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu’ndaki toplantıda, eğitim konusunun devlet ve millet olarak başarılı olmaya mecbur kılınması gerektiğini söyledi.

Geleceğe daha emin bakmak için eğitimde yüzde yüz başarı sağlanması gerektiğini ifade eden Tapsız, “Bu başarıyı elde etmede de üç ana unsur bulunuyor. Bunlar öğretmenlerimiz, toplum ve ailelerdir. Eğer biz bu üç grupla uyum içinde çalışıp, hedeflerimizi birlikte belirler, yapmamız gerekenleri birlikte yaparsak başarıya kolayca ulaşırız.” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da okul fiziki imkanları, teknolojik altyapı, derslik sayısı bakımından eksiksiz olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Fatih Projesi, EBA portalı ve fiber internete bağlı akıllı tahtalarla eğitim öğretim altyapımızı tamamladık. Günden güne yenilenen müfredatımızla da dünyadaki akranları ile rekabet gücü artırılmış öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu konuda bizlere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Toplantıya okul, kurum müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.