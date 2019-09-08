Karaman'da eğitim ve öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı
KARAMAN (AA) – Karaman'da 2019-2020 eğitim yılı güvenlik toplantısı, Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.
Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonundaki toplantıda konuşan Meral, eğitimin mesai kavramıyla sınırlandırılacak bir konu olmadığını belirtti.
Meral, ülke ve toplumun en önemli önceliğinin eğitim konusu olduğunu dile getirerek, "Eğitim konusunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için vatandaşların desteği önemli. Eğitim kalitesinin artırılmasıyla ilimizin daha iyi noktalara geleceğine olan inancımız tamdır. Ülkenin geleceği olan çocukların ve gençlerin huzur ve güven içerisinde bir eğitim yılı geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Ekrem Tokay, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, İl Mili Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt ve daire müdürleri katıldı.
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