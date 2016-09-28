Karaman'da fabrika yangını

KARAMAN (AA) – Karaman’da bir bisküvi fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilen 18 işçi, tedavi altına alındı.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasının fırın bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, fabrika çalışanları müdahale etti. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 18 işçi, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.