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11 Kasım 2016 Cuma

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Karaman'da FETÖ/PDY soruşturması

– Adliyeye sevk edilen zanlılardın 3’ü tutuklandı

11 Kasım 2016 Cuma, 19:30
Karaman'da FETÖ/PDY soruşturması

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KARAMAN (AA) – Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak ettiği değerlendirilmesiyle gözaltına alınan 24 kişiden 13’ü Sarıveliler Adliyesine, 11 kişi de Karaman Adliyesine sevk edildi. Sarıveliler’deki zanlıların tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Karaman’da adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım’da Karaman Merkez ve Sarıveliler ilçesinde savcılığın talimatıyla örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 24 kişiyi gözaltına almıştı.

FETÖ/PDY soruşturması Karaman

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