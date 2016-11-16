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Karaman'da FETÖ/PDY soruşturması

– Adliyeye sevk edilen 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

16 Kasım 2016 Çarşamba, 19:00
.Karaman'da FETÖ/PDY soruşturması

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KARAMAN (AA)- Karaman merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 zanlı, adli̇ kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, gözaltına alınan 20 kişiden 12’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 8 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Karaman’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 Kasım’da, Karaman merkezli Ankara, Konya, İstanbul, Ağrı, Antalya, Afyonkarahisar, Hakkari, Siirt, Kayseri, Erzurum, Yozgat, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Ordu’da düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında polis, öğretmen, memur ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 35 kişiden 20’si gözaltına alınmıştı.

fetö Karaman

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