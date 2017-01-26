Ana Sayfa   >   Genel   >   Karaman’da gasp iddiası

Karaman’da gasp iddiası

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:15

Benzer Konular

Rektör Gökmen'in veda ziyaretleri
Karaman'dan Haleplilere 2 tır dolusu yardım
Karaman'da buruk karne sevinci

KARAMAN (AA) – Karaman’da bir alışveriş merkezine gelen bir kişi, kasiyeri elindeki tabanca ile etkisiz hale getirerek kasadaki paraları alarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, yüzünü atkı ile kapatan bir kişi elindeki tabanca ile Mansurdede Mahallesi 86. Sokakta bulunan bir alışveriş merkezine geldi.
Bayan kasiyere silahı doğrultarak kasadaki paraları vermesini isteyen şüpheli, kasadaki paraları alarak kaçtı.
Olayın polise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, şahsı yakalamak için il genelinde geniş çapta arama çalışması başlattı.

gasp Karaman

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet