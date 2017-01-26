Karaman’da gasp iddiası

KARAMAN (AA) – Karaman’da bir alışveriş merkezine gelen bir kişi, kasiyeri elindeki tabanca ile etkisiz hale getirerek kasadaki paraları alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, yüzünü atkı ile kapatan bir kişi elindeki tabanca ile Mansurdede Mahallesi 86. Sokakta bulunan bir alışveriş merkezine geldi.

Bayan kasiyere silahı doğrultarak kasadaki paraları vermesini isteyen şüpheli, kasadaki paraları alarak kaçtı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, şahsı yakalamak için il genelinde geniş çapta arama çalışması başlattı.