Karaman'da hızlı tren çalışmaları

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız’ın TCDD Adana 6. Bölge Müdürü Mustafa Çopur ve beraberindeki heyeti kabul ederek, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı çalışmaları hakkına bilgi aldığı bildirildi.

Karaman Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Karaman Ulukışla çift hat projesinde gelinen son durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, güzergah uzunluğunun yaklaşık 135 kilometre olduğu Karaman Ulukışla hızlı tren hattının 9 istasyonlu olması planlandığı ve projenin ihale bedelinin yaklaşık 928 milyon lira olduğu kaydedildi.

İstanbul’dan başlayarak Eskişehir-Ankara-Konya-Karaman istikametinden Ulukışla’ya kadar devam edecek olan hızlı tren hattının, özellikle OSB’de faaliyet gösteren firmaların ürünlerini dış pazarlara ulaştırmalarını kolaylık sağlayacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların da uzak illere daha hızlı ve konforlu seyahat etmelerini sağlayacağı dile getirildi.