Karaman’da iki dev proje yaşama geçiriliyor

AK Parti Karaman Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Kurulu Başkanı Recep Misafir, Karaman tarihinin ehemmiyetli projelerinden olan havaalanı ile Karaman sanayisi ve ekonomisinin gelişmesi ve büyümesi açısından hayati ehemmiyete sahip lojistik merkez projelerinin üretim ihalelerinin Ekim ayı içerisinde hakikatleştirileceği müjdesini verdi.

Recep Misafir, “Karaman’ı Hükümetimizin 2023 amaçlarına süratle yanaştıracak, gelişim vizyonunda fark yaratacak iki ehemmiyetli proje daha yaşama geçiriliyor. Hemşehrilerimize uzakları yakın edecek Havaalanımız 10 Ekim’de, sanayimizin çarklarını güçlendirecek, ürettiğimizi daha bedelli hale getirecek Lojistik Merkezimiz ise 03 Ekim’de ihaleye çıkıyor. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Kurulu Başkanı Recep Misafir, Karaman Havaalanı ve Lojistik Merkezi çalışmaları hakkında söylemelerde bulundu. Karaman’a sosyal ve ekonomik anlamda değer verecek olan iki dev projenin üretim ihalelerinin Ekim ayı içerisinde hakikatleştirileceği müjdesini veren Recep Misafir, bu projelerin bitirilmesi ile Karaman’ın Türkiye’de isminden laf edilir marka bir kent olma yolunda ehemmiyetli bir adım daha atacağını belirtti.

“Karaman’ı geliştirerek ülkemizin gelişmesine katkı vermesini sağlayacağız”

Ankara’nın tek gündem maddesinin terörle, darbecilerle çaba, hudutların dibindeki büyümelere karşı ülkenin çıkarlarını korunmaktan ibaret olmadığını da ifade eden Recep Misafir, “AK Parti olarak biz bu ehemmiyetli gündeme karşın bu ülkenin kalkınma, yatırım ve demokrasi gündeminden kopmasına izin etmememiz gerektiğinin de algısındayız. O mevzular ne kadar gündemdeyse, ekonomi de o kadar gündemimizdedir, Karaman’ın projeleri de o kadar gündemimizdedir.Güçlü olmak için dünya pazarlarındaki hissemizi çoğaldırmak için ülke genelinde yapılan çalışmalar ortada. Karaman özelinde ise havaalanı, lojistik merkezi, özgür bölge, süratli tren gibi yatırımlar ile Karaman’ın da dünya pazarlarına daha basit, daha ekonomik ve daha süratli ulaşımını sağlamayı kastediyoruz. Karaman’ı geliştirerek ülkemizin gelişmesine katkı vermesini sağlayacağız. Bu anlamda Karaman’ın gelişim vizyonunu değiştirecek iki ehemmiyetli projeyi daha yaşama geçiriyoruz. Karaman tarihinin ehemmiyetli projelerinden olan Havaalanı ile Karaman sanayisi ve ekonomisinin gelişmesi ve büyümesi açısından hayati ehemmiyete sahip lojistik merkezi projelerinin üretim ihalelerini Ekim ayı içerisinde hakikatleştireceğiz. Karaman’ı Hükümetimizin 2023 amaçlarına süratle yanaştıracak, gelişim vizyonunda fark yaratacak iki ehemmiyetli proje daha yaşama geçiriliyor. Hemşehrilerimize uzakları yakın edecek havaalanımız 10 Ekim’de, sanayimizin çarklarını güçlendirecek, ürettiğimizi daha bedelli hale getirecek lojistik merkezimiz ise 03 Ekim’de ihaleye çıkıyor. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun.Karaman, altyapı yatırımlarıyla ve bu projelerle geleceğe koşacak. Bu projelerin yaşama geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, alakalı bakanlarımıza, AK Parti Karaman Milletvekilimiz Recep Şeker’e, Karaman Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan’a, AK Parti teşkilatlarımıza ve katkısı olan herkese Karaman milleti ismine teşekkür ederim” dedi.

Projeler hakkında da bilgiler veren Recep Misafir, “Karaman Havaalanı, proje alanı karayolu mesafesiyle Karaman şehir merkezine takribî 20 km, Konya’nın Ereğli ilçe merkezine takribî 60 km Konya şehri merkezine ise takribî 130 km mesafede. Projede bir adet pist bir adet apron bir adette taksirut tasarlanmakta. Ayrıca proje kapsamında iç ve dış hatlar terminali ve havalimanı için lüzumlu tüm üst yapı kuruluşlarının üretimi de asıllaştırılacak. Niğde, Aksaray, Ereğli, Mut, Mersin gibi yakın şehir ve ilçelerde bu havaalanından yararlanabilecek. Lojistik Merkezi’nde ise takribî 1.500 m2 olmak üzere 3 adet bina, yıldırımsavar imalatları ve elektrik üst yapı saha imalatları, demiryolu iletişim işleri, üst geçit köprüsü ve kuruluş karayolu iletişimi ile saha aydınlatma ve alt yapı işleri yapılacak. Lojistik merkezi bitirildiğinde yatırımcılara ve sanayicilerimize hammadde tedariki ve pazarlamada ehemmiyetli miktarda maliyet avantajı sağlayacak. Kargolarla bir araya gelerek lojistik merkeze getirilecek yükler, kuruluş girişinde hakimiyet edilecek ve bu alanda taşınması uygun olmayan malzemeler ufalayacak. Daha sonra yükler özelliklerine göre ambalajlanacak ve üzerleri barkodlanıp konteynırlar aracıyla legal gümrük işleri bitirilen yüklerin sevki yapılacak. Süratli yük taşımacılığına geçilmesi ile de bu yükler daha az maliyetli, daha tehlikesiz ve daha süratli bir biçimde limanlara eriştirilecek” dedi.