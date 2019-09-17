Karaman'da “İlköğretim Haftası” kutlandı
KARAMAN (AA) – Karaman'da "İlköğretim Haftası", düzenlenen törenle kutlandı.
Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt'un Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başladı.
Tören daha sonra Anafartalar ilkokulu bahçesinde devam etti.
Karaman Valisi Fahri Meral, burada yaptığı konuşmada, yeni bir eğitim öğretim yılının daha başlamasının sevinç, umut ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.
Eğitimin insanın kendine ve hayatın anlamlandırılmasını sağlayan, varoluş sürecine yön tayin eden en önemli unsurlarından birisi olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:
"Aileden başlayan eğitim sürecinin planlı bir nitelik kazandığı kurumlar ise okullardır. Bireylerin yaşam şartlarının yanı sıra toplumların gelişmişlik düzeyi de eğitim ile doğru orantılıdır. Zira eğitimden kastedilen tek şey, akademik kazanımlar edinmiş insanlar yetiştirmek değildir. Yetenekleri keşfedilmiş, yarar sağlayan; bilim teknoloji, sanat, kültür ve spor dünyasına katkıda bulunan erdemli insanlar kazandırmaktır."
Çeşitli gösterilerin ardından 4. sınıf öğrencileri 1. sınıf öğrencilerine hoş geldiniz çiçeği verdi.
Törene, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.
-
Burke sağlık kontrolünden geçti
-
Türkiye-İran 27. Dönem KEK toplantısı
-
Karaman Adliyesi çalışanları kan bağışında
-
Karaman'da “İlköğretim Haftası” kutlandı
-
7,5 milyon yıllık fosil “alçı ceketle” taşındı
-
Kahramankazan'da kavun pazarı açıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.