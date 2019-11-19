Karaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

KARAMAN (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman İl Temsilciliği üyeleri, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınadı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen üyeler, sloganlar atarak saldırıları protesto etti.



TÜGVA Karaman İl Temsilcisi Hasan Aktaş, yaptığı konuşmada, hakkı ve hakikati gözetip, dünyanın dört bir yanına yaymaya namzet olan Müslümanlara karşı, insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birinin Filistin'de işlenmeye devam ettiğini söyledi.



Dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı, tüm mazlumların ümidi olan Türkiye'den bir ses, bir nefes, bir yumruk olmanın niyazı içinde olduklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Şimdi kendilerini dünyanın efendisi, geri kalanını da köle olarak gören kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu vahşi ve saldırgan güruhun durdurulması için bütün insanlığı göreve davet ediyoruz. Üzerlerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yumulan, kimseye hesap verme gereği duyulmadan çocukları öldürülen, kadınlarının namuslarına tasallut edilen, İlk kıblesine el uzatılan İslam Dünyası'nın mensuplarına sesleniyoruz; Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinizin feryadına, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalacak; görmezden geleceksiniz?"



Yapılan konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.