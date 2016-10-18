Karaman'da istihdam çalıştayı

KARAMAN (AA) – Karaman’da Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Zaman Kumbarası Projesi kapsamında Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı konulu çalıştay düzenlendi.

Karaman Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş, bir otelde düzenlenen çalıştayda, kayıt dışı istihdamın ülkenin işgücü piyasasının en başta gelen problemleri arasında yer aldığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre yaklaşık yüzde 30 düzeyinde kayıt dışı istihdam oranının olduğunu ifade eden Işıktaş, şunları kaydetti:

“Yapısal ve kurumsal dönüşümlerle etkin denetimle cezai işlemlerle kayıt dışılıkta belirli bir noktaya kadar gelinebilse de ancak bir anlamda kayıt dışılığı azaltmak için çok ciddi bir kültürel değişim bir algı değişikliği ve bir farkındalık oluşturmak gereklidir. Dünyada ve ülkemizde kayıt dışı istihdam da en fazla etkilenenler kadınlar olmakta sektör olarak ise tarım sektörü gelmektedir. Özellikle ülkemiz açısından Suriye’den göç eden insanlarla birlikte kayıt dışı istihdamın daha da arttığı ve değerlendirilmektedir.”

Toplantıya katılan MEVKA temsilcisi de Karaman özelinde son yıllarda son derece olumlu gelişmeler yaşandığını ve MEVKA’nın da bu kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı vermeyi amaçladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından çalıştayda kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik konular ele alındı.