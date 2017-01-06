Karaman'da kaçak avcılara ceza

KARAMAN (AA) – Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 2016 yılında kaçak av yaparken yakalanan 155 kişiye 170 bin 380 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, il ve ilçe jandarma komutanlıkları, belgeli avcılar, avcı dernekleri ve köy muhtarlıklarının da desteği alınarak av koruma ve kontrol çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Ekiplerin 2017 yılında da kaçak avcılıkla mücadeleyi etkin ve hassasiyetle yürüterek denetimlere aralıksız olarak devam edeceği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

– Silah ve araçlara el kondu

“2016 yılında yapılan av koruma ve kontrol çalışmaları neticesinde, Karaman il sınırları içerisinde 155 kişi hakkında ‘Av Kabahati Suç Tutanağı’ düzenlenerek idari yaptırım kararları ve tazminat cezası uygulanarak toplam 170.380,00 TL para cezası kesilmiştir.

Ayrıca avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden olması nedeniyle 39 adet yarı otomatik ve otomatik tüfeğe el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmiş, 4 adet otomobil, 2 adet jeep ve 1 adet traktör olmak üzere 7 adet araca ise far ile av yapılmasından dolayı el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı alınmıştır.”