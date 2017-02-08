Karaman'da kan bağışı kampanyası

KARAMAN (AA) – Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Karaman İl Sağlık Müdürü Musa Şahin, il müdürlüğünde düzenlenen kan bağışı kampanyasında yaptığı konuşmada, kan vermenin hem bağışlayan için hem de toplum için yararlı olduğunu belirtti.

Kızılay’ın hizmetlerini sorunsuz devam ettirebilmesi için kan stoklarının da yeterli miktarda olması gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

“Her kan bağışının bir hayat kurtardığını unutmamamız lazım. Kan vermek her sağlıklı insanın yine insanlığa olan sorumluluğudur. Aynı zamanda düzenli aralıklarla kan vermenin bireyin kendi sağlığına da faydalı olduğu tıp dünyasınca bilinmektedir. Sağlığı müsait olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bu konuda duyarlılığını esirgemeyen personelimize teşekkür ediyorum.”