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Karaman'da kan bağışı kampanyası

13 Ekim 2016 Perşembe, 13:54
Karaman'da kan bağış kampanyası

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KARAMAN (AA) – Karaman Beşiktaşlılar Derneği ile Türk Kızılayı işbirliğiyle Karaman’da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Dernek Başkanı Şevket Varol, 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen kan bağış kampanyasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının güzel ve hayırlı işlere vesile olması gerektiğini söyledi.

Kan bağışı kampanyasına destek olanlara teşekkür eden Varol, şunları kaydetti:

“Derneğimiz için ilk adımı attığımızda sadece tabela ve taraftar derneği olmayacağız Beşiktaş gibi yaşayan, sosyal bir dernek olacağız demiştik. Yarın hepimizin ihtiyaç duyabileceği, insandan başka hiçbir yerde bulamayacağımız kan, sadece bağışçılar sayesinde Kızılay’ın mükemmel hizmetiyle hastalara şifa olmakta. Bizler Beşiktaş ismine yakışır şekilde etkinlikler yapmaya, genç kardeşlerimize Beşiktaş sevgisini aşılamaya devam edeceğiz.”

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