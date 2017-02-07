Karaman'da “Kanser Hastalarına Moral Günü” etkinliği

KARAMAN (AA) – Karaman’da, Dünya Kanser Günü dolayısıyla “Kanser Hastalarına Moral Günü” etkinliği düzenlendi.

Karaman Devlet Hastanesi Kemoterapi Ünitesinde hazırlanan etkinliğe katılan Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hasan Arslan, ünitede tedavi gören hastaları ziyaret ederek hastalarla sohbet etti.

Sağlık camiasında kanser teşhisi almış, tedavi sonucu kanseri yenmiş şu anda da işinin başında olan sağlık çalışanlarının da bulunduğu programda Genel Sekreter Arslan, sağlık çalışanlarının hikayelerini dinledi.

Arslan, kemoterapi alan hastalara örnek olarak kanseri yenen sağlık çalışanlarını gösterdi.

Etkinlikte Kemoterapi Ünitesi çalışanlarının hastaları için aldıkları hediyelerin takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çekildi.