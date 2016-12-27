Karaman'da kar temizlik çalışmaları devam ediyor

KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaptığı açıklamada, kar küreme çalışmalarının tüm şehir genelinde 33 araç ve 250 personelle devam ettiğini belirtti.

İlde son 60 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

“Kar kalınlığı 1 metreye ulaşmış durumda. Bu yoğun kar yağışı karşısında tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Baktığımız zaman Karaman merkezde 56 mahallede 2 bin 201 cadde ve sokak bulunuyor. Bu noktada önceliği ana cadde ve bulvarlara, sağlık kuruluşları ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktalara veriyoruz. Kar yağışından dolayı zor şartlar altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama inşallah üstesinden geleceğiz. Bu çalışmalarımızı yürütürken vatandaşlarımızdan anlayış ve sabır bekliyoruz.”