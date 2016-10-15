Karaman'da Kent Konseyi yürütme kurulu tanışma toplantısı

KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi Kent Konseyi yürütme kurulu tanışma toplantısı yapıldı.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Necmettin Erbakan Park’ında düzenlenen toplantıda, kent konseylerinin çoğu ilde herhangi bir proje ve faaliyeti bulunmadan sadece kağıt üzerinde varlık gösterdiğini söyledi.

Karaman Kent Konseyi’nin çok kısa bir süre önce kurulmasına rağmen aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğünü anlatan Tapsız, şunları kaydetti:

“Bu noktada Kent Konseyi Başkanımız ve gönül vermiş bütün üyeleri tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, yeni dönemde daha güzel bir Karaman için birlik ve beraberlik yolunda çalışacaktır. Sizler Kent Konseyi olarak 15 Temmuz’da ve sonraki süreçte milli iradeden yana durarak, FETÖ/PDY terör örgütünün yaptığı haince kalkışmanın bertaraf edilmesinde halkımızla birlikte gece gündüz meydanlarda bizimle birlikteydiniz. Bundan sonraki süreçte de inşallah birlikte çalışarak Karaman’ı hak ettiği yerlere getireceğiz.”

Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven de konseyin alt çalışma gruplarıyla şehrin kronikleşen sorunlarına çözüm yolları aradıklarını belirterek, “Karaman’a gönül vererek, zamanını, enerjisini ve beden gücünü ilimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için harcayan arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 2,5 yıllık süreçte birçok önemli projeyi birlikte hayata geçirdik.” dedi.