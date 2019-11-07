Karaman'da Organ Bağışı Haftası
KARAMAN (AA) – Karaman'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla "Organ Bağışı ve Nakli" konulu konferans düzenlendi.
Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde Karaman Belediyesi, Karaman Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen konferansın açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, Türkiye'de organ nakli aktivitesinin 60'lı yılların sonu ile 70'li yılların başlarına dayandığını söyledi.
1979 yılında 2238 sayılı organ ve doku alınması, saklanması ve aşılanması nakli hakkındaki kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Kurşun, şunları kaydetti:
"Çok dinamik olan bu kanuna günümüze kadar birçok değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Ülkemizde organ nakli çalışmalarının verimliliğini artırmak amacıyla 2 binli yılların başlarında bakanlığımız koordinasyonu ve denetiminde ulusal organ ve doku nakli koordinasyonu sistemi kurulmuştur."
Akdeniz Üniversitesi Kalp Damar Cerrahi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Beyazıd ise "Organ bağışı yetersiz bunu artırmak için neler yapmak gerekiyor. Beyin ölümü kavramını anlatmamız gerekiyor. Dini, ahlaki, sosyal ve etik faktörleri gözden geçirmek gerekiyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından organ bağışı konusunda sunumlar yapıldı.
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